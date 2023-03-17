В апреле в Уфе пройдет форум школьного образования «Взлетай!»

6 и 7 апреля в уфимском конгресс-холле «Торатау» состоится форум школьного образования «Взлетай!». В рамках форума запланированы шесть дискуссионных площадок, участники мероприятия обсудят вопросы поддержки одаренных детей и молодежи, изменения в системе аттестации педагогов, новые образовательные программы и управление в сфере дошкольного образования.

«Дискуссионные площадки форума объединят представителей профессионального сообщества, родительских общественных организаций для предметного обсуждения предложений по совершенствованию системы образования», — рассказал «Башинформу» министр образования и науки республики Айбулат Хажин.

Во второй день форума, 7 апреля, будет организована работа еще пяти дискуссионных площадок, посвященных темам педагогического образования, целевого обучения, инклюзивного образования, системе воспитания. Также запланирована стратегическая сессия по обучению муниципальных координаторов по организации общественно-государственного движения детей и молодежи «Команда первых».

Итогом школьного форума «Взлетай!» станет пленарное заседание, на котором представители дискуссионных площадок озвучат свои предложения, выработанные в ходе обсуждений.

Напомним, впервые форум «Взлетай!» прошел в 2019 году по инициативе Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова и доказал свою востребованность и приобрел статус широкомасштабного мероприятия. На ранее проводимых форумах были приняты важные решения: переход на пятидневный режим обучения, выделение грантов молодым педагогам, работающим в сельских школах, развитие системы билингвального и полилингвального образования, создание единого воспитательного пространства («Тематические субботы»), организация питания детей, нуждающихся в диетическом питании, открытие стоматологических кабинетов и Республиканского центра оценки качества образования и других.