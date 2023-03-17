Синоптики Башкирии рассказали, стоит ли ждать потепления в выходные дни

В воскресенье в Башкирии похолодает местами до 13 градусов мороза, сообщили синоптики региона агентству "Башинформ".

По информации Башгидромета, сегодня, 17 марта, будет преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем +5, +10 градусов.

В субботу, 18 марта, местами прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег. Днем по северу до умеренных. Ветер южный, с переходом на северный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью 0, -5 градусов, днем 0, +5.

В воскресенье, 19 марта, преимущественно без осадков. Ночью по юго-востоку республики пройдет небольшой снег. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3, -8 градусов, местами до 13 мороза. Днем -3, +2 градуса.