Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки по внедрению цифрового рубля

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в законодательство, в том числе изменения в Гражданский кодекс РФ, в связи с внедрением цифрового рубля, сообщает информагентство «Башинформ».

Теперь за Банком России закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля и функции по организации и обеспечению её бесперебойного функционирования. Кроме того устанавливается ответственность Банка России за сохранность цифровых рублей и правильность учёта информации об операциях с цифровыми рублями.

Уточняется, что поправки в Гражданский кодекс относят цифровые рубли к безналичным денежным средствам, регулируют вопросы, связанные с договорными отношениями цифрового счёта и осуществлением операций по нему, в том числе особенности списания цифровых рублей с такого счёта. Также, уточняется, что платежи на территории России осуществляются в том числе путём расчётов цифровыми рублями.

Главу 45 Гражданского кодекса Российской Федерации депутаты предложили дополнить положениями о цифровом счёте (кошельке) и о новом виде договора — договоре цифрового счёта (кошелька), а также о порядке и особенностях его заключения, расторжения, совершения по нему операций, наследования и другими новеллами.