Волонтер из Башкирии Руслан Хабиров вошел в Почетную книгу России

Уроженец Иглинского района Руслан Хабиров вошел в Почетную книгу России в номинации «Горячее сердце». Как стало известно агентству «Башинформ», молодой человек является координатором поискового отряда «Поиск детей - Уфа» Иглинского и Нуримановского районов, волонтером ресурсного центра «Наше будущее» села Иглино.

Руслан уже шесть лет занимается поиском пропавших людей. На его счету около 100 поисков в ночное время и более 80% найденных живыми людей. По первому звонку молодой человек срывается с места и спешит на помощь. Его готовность помочь оценили на федеральном уровне. За неравнодушное отношение к людям, активную гражданскую позицию, реализацию социально значимых инициатив житель Башкирии награжден нагрудным знаком и символом «Горячее сердце».