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Сегодня, 16:16

Внимание, учения! В Уфе вооруженные лица взорвали цистерну на железнодорожных путях

УФСБ по РБ
Фото:УФСБ по РБ

Оперативный штаб в Башкирии провел командно-штабное учение по блокированию и нейтрализации вооруженной группы, осуществившей нападение на объект транспортной инфраструктуры. По замыслу учения, 16 марта в 08.00 вооруженные лица взорвали цистерну на железнодорожных путях и проникли на территорию здания электрической централизации и блокировки станции «Черниковка» Куйбышевской железной дороги АО «РЖД», захватив заложников из числа ее сотрудников.

«В связи с угрозой жизни и здоровью граждан, начальником УФСБ России по РБ на части территории Калининского района вводился режим контртеррористической операции, в ходе которого было принято решение о проведении экстренного боевого мероприятия силами специального назначения. В итоге условные террористы были нейтрализованы, заложники освобождены, — сообщили в пресс-служба УФСБ России по РБ. — Службами экстренного реагирования и силами правопорядка на практике отработаны мероприятия по эвакуации гражданского населения и сотрудников железнодорожной станции из опасной зоны, минимизации возможных последствий террористического акта».

Руководством Оперативного штаба в РБ отмечена готовность правоохранительных ведомств, органов власти и местного самоуправления к решению задач по борьбе с терроризмом.

Автор:Дарья Субботина
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