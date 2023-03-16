Внимание, учения! В Уфе вооруженные лица взорвали цистерну на железнодорожных путях

Оперативный штаб в Башкирии провел командно-штабное учение по блокированию и нейтрализации вооруженной группы, осуществившей нападение на объект транспортной инфраструктуры. По замыслу учения, 16 марта в 08.00 вооруженные лица взорвали цистерну на железнодорожных путях и проникли на территорию здания электрической централизации и блокировки станции «Черниковка» Куйбышевской железной дороги АО «РЖД», захватив заложников из числа ее сотрудников.

«В связи с угрозой жизни и здоровью граждан, начальником УФСБ России по РБ на части территории Калининского района вводился режим контртеррористической операции, в ходе которого было принято решение о проведении экстренного боевого мероприятия силами специального назначения. В итоге условные террористы были нейтрализованы, заложники освобождены, — сообщили в пресс-служба УФСБ России по РБ. — Службами экстренного реагирования и силами правопорядка на практике отработаны мероприятия по эвакуации гражданского населения и сотрудников железнодорожной станции из опасной зоны, минимизации возможных последствий террористического акта».

Руководством Оперативного штаба в РБ отмечена готовность правоохранительных ведомств, органов власти и местного самоуправления к решению задач по борьбе с терроризмом.