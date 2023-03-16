В Уфе началась подготовка к акции «Бессмертный полк»

Администрация Уфы начала подготовку к проведению акции «Бессмертный полк», которая состоится 9 мая. Городским властям предстоит определить график мероприятия, где в прошлом году приняло участие 170 тысяч человек, сопутствующую культурную программу и меры безопасности. В связи с перекрытием проспекта Октября будет проработан вопрос организации объездного движения личного и общественного транспорта.

Как сообщал «Башинформ», 9 мая 2022 года 487 тысяч жителей республики встали в строй «Бессмертного полка», чтобы почтить память тех, кто ковал победу в Великой Отечественной войне.

Люди шли с подготовленными штендерами или просто с распечатанными фотографиями своих родных и близких, фронтовиков и тружеников тыла. Шествия прошли во всех городах и районах республики.