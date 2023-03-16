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Сегодня, 10:33

В Башкирии появятся новые придорожные комплексы общей стоимостью более 100 млн рублей

соцсети Андрея Назарова
Фото:соцсети Андрея Назарова

В Башкирии построят четыре новых придорожных комплекса общей стоимостью свыше 100 миллионов рублей, сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров. Они разместятся на территории Чишминского района.

«Один из проектов появится на федеральной автодороге М5. Он будет включать в себя стоянку, автосервис, кафе, автомойку и торговый комплекс. Объем инвестиций — около 52 млн рублей, количество новых рабочих мест — 26. Другой инвестор планирует вложить до 50 млн руб. в строительство двух объектов. Они будут состоять из гостиницы, пункта питания, автосервиса и автозаправочной станции. Еще один придорожный комплекс с объемом вложений 6 млн руб. будет открыт в деревне Кара-Якупово», — написал в своем телеграме Назаров.

Всего же в регионе работает свыше 1100 таких объектов, в планах — создание еще 95 с объемом инвестиций более 10 млрд руб.

«Напомню, что вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко во время своего недавнего визита в республику отметил наш опыт развития придорожного сервиса как очень успешный. Нашу программу в этой сфере масштабируют на всю страну», — добавил Андрей Назаров.
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