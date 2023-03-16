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Сегодня, 16:43

Сама себе режиссер: в Башкирии в соцсетях набирают популярность ролики 8-летнего блогера

скриншот видео
Фото:скриншот видео

Жительница деревни Сагитово Зианчуринского района Айсулпан Тукумбетова в свои 8 лет стала настоящей интернет-звездой. Ее вайны, короткие юмористические видеоролики набирают во «ВКонтакте» десятки тысяч просмотров. Пользователей соцсетей подкупает артистизм девочки и простые, житейские истории, которые лежат в основе роликов.

Главные герои роликов – дедушка, бабушка и их внуки, а также сельский терапевт. Айсулпан, несмотря на свой юный возраст, мастерски перевоплощается в своих персонажей, передавая их характеры. Агентству «Башинформ» начинающий вайнер рассказала, что творчеством начала заниматься, вдохновившись примером своего земляка, популярного в республике блогера Фаниля Карачурина. Свои первые видео второклассница снимала как пародии на его ролики, а потом уже стала придумывать свои сценарии.   

«Помимо вайнов о бабушке и дедушке, у меня еще есть видео про врача. Но почему-то именно истории про пожилую пару пользуются большой популярностью», - делится Айсулпан.

В процессе создания каждого ролика школьнице помогают родители. Они вместе придумывают сценарий, снимают видео и монтируют. Нередко бывает так, что в процессе съемки блогер отходит от первоначальной идеи и импровизирует.

«Обычно мы с мамой придумываем примерный сценарий, а на ходу, во время съёмок, что-то интересненькое само собой получается», - говорит автор вайнов.

У Айсулпан помимо съемки вайнов есть еще много других увлечений. Она танцует и поет, практически ни одно школьное и сельское мероприятие не проходит без ее участия, любит рисовать, увлекается бисероплетением. В будущем хочет стать стоматологом, а творчество планирует оставить как хобби.

Ее самые первые и преданные зрители, конечно же, близкие, одноклассники и учителя. Изначально в соцсети свои ролики она стала выкладывать, чтобы просто делиться ими со своими друзьями. И даже не предполагала, что обретет такую популярность.

«Мы даже не думали, что вайны Айсулпан будут популярными. Снимали только для друзей, которые у нее есть во "ВКонтакте". Если ребенок сам хочет сниматься, мы только за. Тем более сейчас для этого есть все технические возможности: хорошая камера и различные программы монтажа», - рассуждает мама школьницы Гульдар Тукумбетова.

К слову, артистизм юному блогеру достался от обоих родителей. И мама, и папа профессиональные музыканты. Да и в роду с обеих сторон очень много творческих родственников. Вайны Айсулпан были отмечены и на республиканском уровне. Как ранее писал «Башинформ», девочка заняла первое место в медиаконкурсе среди детей и подростков по продвижению здорового образа жизни «Ныҡ бул».

Автор:Ляйсан Закирова
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