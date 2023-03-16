Правительство Башкирии внесло в Госсобрание ряд законопроектов по поддержке участников СВО

В 2022 году правительство Башкирии внесло на рассмотрение Госсобрания четыре законопроекта, направленные на поддержку добровольцев и мобилизованных, принимающих участие в специальной военной операции, а также их семей. В результате военнослужащим предоставили освобождение от уплаты транспортного налога, право приобретения жилья по льготными сниженным ценам, предусмотрели бесплатное предоставление социальных услуг и преимущественное право заготовки древесины. Об этом сказал премьер-министр республики Андрей Назаров на встрече с депутатами парламента региона, передаёт информагентство «Башинформ». Он поблагодарил депутатов за оперативное рассмотрение и принятие этих крайне необходимых законопроектов.

Кроме этого, в прошлом году правительство республики внесло на рассмотрение Госсобрания Башкирии 45 законопроектов, которые обрели статус законов. Четыре законопроекта содержали антикризисные меры, позволившие обеспечить устойчивость социально-экономической сферы республики.

Андрей Назаров отметил, что за минувший год правительство рассмотрело 76 законопроектов, разработанных комитетами и непосредственно депутатами Государственного Собрания — Курултая, которые получили положительное заключение, что является свидетельством высокого качества законотворческой работы парламентариев, подчеркнул премьер-министр.

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачёв отметил, что депутаты республики ставят перед собой цель не только принимать законы, но и обеспечить их исполнение, раскрыть полный объём их возможностей.

«Правительство региона является фактически единственным органом, который обладает большим набором полномочий для этого. Вы как никто другой видите необходимость корректировки действующих или принятия новых законов. Сама жизнь диктует нам необходимость тесной совместной работы», — сказал Константин Толкачёв.

Андрей Назаров добавил, что в этом году правительству и Госсобранию предстоит выполнить вместе огромный объём работы.

«С учётом динамично изменяющейся ситуации мы существенно ускорили процессы принятия решений, сократили сроки их согласования. Это касается и проектов законодательных инициатив, которые будет разрабатывать и вносить правительство республики. Прошу вас оказать максимальное содействие в их рассмотрении и обеспечить оперативное принятие решений», — сказал Андрей Назаров .

Константин Толкачёв поблагодарил Андрея Назарова за инициативу организации встречи и отметил, что такой формат общения перспективен и необходим.