На путепроводах автодороги Р-240 около деревни Мокроусово ввели ограничение движения для грузовиков

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Приуралье», на путепроводах автодороги Р-240 введено ограничение движения для грузовых машин с массой выше 20 тонн.

«В связи с выявлением дефектов на путепроводах автомобильной дороги Р-240 Уфа — Оренбург около деревни Мокроусово введено ограничение движения для грузовых транспортных средств с массой выше 20 тонн и организован объездной маршрут движения через деревню Мокроусово, село Ольховое и село Сихонкино», — проинформировали в ведомстве.

Упрдор «Приуралье» просит учитывать высоту машины — не выше 4,8 м, так как на высоте 5 м на данных автодорогах расположены высоковольтные линии электропередачи.