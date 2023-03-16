Мэрия Уфы утвердила проект планировки территории в Кировском районе

В Уфе утверждены проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Армавирской, Софьи Перовской, продолжением улицы Степана Кувыкина, ул. Зайнаб Биишевой в Кировском районе. Постановление за подписью мэра столицы опубликовано на сайте городской администрации.

Здесь планируется построить несколько 27-этажных жилых домов, административные здания, многоуровневые надземные и подземные парковки, трансформаторные подстанции и т. д.

Проектом также предлагается изменить границы красных линий с 4,51 до 4,52 гектара и снести ветхие дома усадебного типа, гаражи и хозяйственные постройки.