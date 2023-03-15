В Уфе увеличится объём финансирования на нанесение дорожной разметки

В Уфе увеличат объём финансирования на нанесение дорожной разметки. Об этом информагентство «Башинформ» выяснило из сообщения главы столичной администрации Ратмира Мавлиева.

По словам мэра Уфы в 2022 году на 87 участках улично-дорожной сети была нанесена разметка на площади 130 тыс. кв. м. В этом году общая площадь разметки составит порядка 150 тыс. кв. м. на 130 участках дорог.

«Спасибо Главе Республики Башкортостан Радию Фаритовичу Хабирову за поддержку. Договорились с минтрансом РБ ежегодно обеспечивать рост. Самое главное — безопасность дорожного движения. Продолжим также нанесение вафельной разметки, прошу не нарушать», — написал Ратмир Мавлиев на своей странице в соцсетях.

Работы по нанесению дорожной разметки планируется начать в конце апреля, когда наступят благоприятные погодные условия.

«Будут временные неудобства, отнеситесь с пониманием», — обратился к горожанами и гостям столицы Ратмир Мавлиев.

В 2022 году из городского бюджета в рамках муниципального задания для выполнения работ по нанесению дорожной разметки было выделено 35,7 млн рублей, передавал «Башинформ». Это позволило нанести разметку на 23 тыс. кв. м. термопластиком и 18 тыс. кв. м. — краской. Дополнительно для нанесения разметки в Уфе было выделено еще 150 млн рублей, что позволит нанести разметку термопластиком на площади порядка 120 тыс. кв. м.

Напомним, в прошлом году жители Башкирии просили нанести разметку перед школами.

Добавим, прошлым летом Ратмир Мавлиев на оперативном совещании в муниципалитете раскритиковал работу подчинённых по нанесению дорожной разметки в городе.

Начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустем Хамитов, докладывая по данному вопросу, говорил, что нанесению разметки в городе мешали погодные условия. На что Ратмир Мавлиев парировал: сегодня в городе отличная погода.

«Я специально сегодня выехал, посмотрел, где работаем. Работаем на одном участке. Если мы так делать будем, в следующем году с разметкой закончим. Я вам в буквальном смысле говорю: свою часть работы я организовал, деньги привлек. Муниципальный контракт заключен. Коллеги, так нельзя работать», — говорил Ратмир Мавлиев.