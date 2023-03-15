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Вчера, 16:41

В Уфе издана книга Сабира Шарипова «Кулунташ» для незрячих

В Уфе в тифлоиздательском отделе Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Макарима Тухватшина вышла в свет книга Сабира Шарипова «Кулунташ». Произведение издано рельефно-точечным шрифтом Брайля на башкирском языке для незрячих.

Как сообщили агентству «Башинформ» в библиотеке, после процесса технической обработки издания поступят в фонды специальной библиотеки в городах республики.

В книге «Кулунташ» (2013) собраны рассказы, драмы, повествующие о конкретных делах и духовных запросах наших современников, в них автор освещает острые социально-психологические явления действительности. Народностью языка, иносказательностью и философичностью привлекательны произведения малой жанровой формы, названные автором «Юл хикмэте» («Дорожные премудрости»).

Справка

Писатель Сабир Нагимович Шарипов родился 20 марта 1948 года в селе Бакеево Белорецкого района. Ушёл из жизни 31 августа 2018 года в Уфе. Член Союза писателей с 1986 года, Союза журналистов с 1991 года. Заслуженный работник культуры РБ (1997). Награждён грамотой Российского комитета ветеранов войны и военной службы (2000). 

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