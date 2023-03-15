В Башкирии пьяная мать поставила 12-летнего сына коленями на горох и била его металлическим прутом

Прокуратура Зианчуринского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы по статьям «истязание» и «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением».

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, с марта по июнь прошлого года мать двоих детей, 2010 и 2014 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заставила своего 12-летнего сына встать коленями на гороховую крупу, а также нанесла ему удары металлическим прутом.

Женщина не занималась воспитанием несовершеннолетних, неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей, распивала спиртные напитки.

«Обвиняемая признала свою вину. Сейчас дети помещены в социальное учреждение. Уголовное дело направлено в Кугарчинский межрайонный суд для рассмотрения по существу», — проинформировали в региональном надзорном ведомстве.