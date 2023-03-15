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Сегодня, 10:02

Сотрудники ГИБДД Башкирии помогли беременной женщине добраться до роддома

ГИБДД по РБ
Фото:ГИБДД по РБ

Сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по Башкирии помогли роженице добраться до роддома. О добром поступке дорожных полицейских рассказала сама женщина в соцсетях, сообщил в своем телеграм-канале руководитель региональной госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

«Капитан полиции Вячеслав Яшкин и лейтенант полиции Артур Султангареев несли службу между населёнными пунктами Федоровка и Карпово. Рядом с экипажем на большой скорости проехала иномарка со спущенным колесом. Инспекторы ГИБДД решили предупредить автовладельца об этом», — проинформировал он.

Как оказалось, водитель со своей с женой направлялись в роддом, так как у женщины начались схватки. Инспекторы оперативно довезли роженицу до медучреждения и сопроводили её до врачей. Во время телефонного разговора муж беременной женщины сообщил полицейским, что запасного колеса у него не было, но к нему приехал сосед и оказал помощь.

Позже в соцсетях женщина поделилась, что и с ней, и с малышом все хорошо.

Видео:ГИБДД по РБ
Автор:Дарья Субботина
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