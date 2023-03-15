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Сегодня, 09:48

Канал «Россия 24. Башкортостан» покажет интервью знаменитого тренера Ирины Винер-Усмановой

соцсети Кристины Сухановой
Фото:соцсети Кристины Сухановой

На телеканале «Россия 24. Башкортостан» 15 марта покажут интервью президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, заслуженного тренера РФ и Узбекистана Ирины Винер-Усмановой. Она стала гостьей авторского проекта Кристины Сухановой «Личность о личном».

Разговор будет посвящен роли женщины в современном мире, умению справляться с тяжелыми моментами в жизни и многим другим актуальным темам. Также в беседе Ирина Винер-Усманова расскажет о том, почему не из всех детей нужно делать чемпионов, и поделится профессиональными секретами.

«На предложение об интервью Ирина Александровна ответила лично, сама мне позвонила. Я была удивлена и подумала, что это розыгрыш, на что она ответила, что «я простой линейный тренер, все переговоры веду сама». В этой женщине сочетается величие и простота. Ее девиз по жизни — «Чем выше я поднимаюсь, тем ниже опускаю голову», — поделилась Кристина Суханова с ИА «Башинформ».

Начало — в 19.30 по уфимскому времени.

Напомним, «Личность о личном» — эксклюзивный проект телеканала «Башкортостан 24», который строится вокруг значимых для героев интервью событий и не известных ранее широкой аудитории фактах. Гости передачи (такие, как Тимербулат Каримов, Денис Мацуев, Салават Щербаков, Аскар Абдразаков и другие) делились своими воспоминаниями о детстве, рассказывали о любимых художественных произведениях, этапах жизненного пути и профессионального становления.

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