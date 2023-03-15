Башкирские специалисты создали цифровую копию Игнатьевской пещеры

Башкирские специалисты провели лазерное сканирование Игнатьевской пещеры (Ямазы-таш) в Челябинской области и построили ее трехмерную модель. Цифровой образ пещеры был получен после длительной обработки собранных во время экспедиции данных в лаборатории. Сама экспедиция, в ходе которой и были исследованы полости памятника с помощью современных технических средств, прошла в ноябре прошлого года.

Как рассказали «Башинформу» в Научно-производственном центре по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкирии (НПЦ), по приглашению челябинских коллег в пещере работали сотрудники НПЦ, историко-культурного музея-заповедника «Пещера Шульган-Таш» и природного заповедника «Шульган-Таш».

Игнатьевская пещера, как и Шульган-Таш, знаменита древними рисунками. Но, как отметил после посещения челябинской пещеры еще в 2016 году знаменитый эксперт-реставратор из Андорры Эудаль Гийамет, вред, который нанесен ее наскальной живописи, вряд ли можно будет нивелировать. Перед хранителями Игнатьевской пещеры сегодня стоит тяжелая задача спасти загрязненную пещеру и ее наскальную живопись.

Справка



Пещера Игнатьевская (Ямазы-таш) представляет собой большую карстовую полость, расположенную горизонтально в обрывистом известняковом утесе правого берега реки Сим. Она имеет коридорно-зальную планировку, протяженность более 800 метров и площадь пола около 2000 кв. м.

Пещера известна с XVIII века, но наскальные изображения были обнаружены археологами лишь в 1980 году. На них можно разглядеть представителей плейстоценовой мегафауны — мамонтов и носорогов, читаются изображения лошади и антропоморфные мотивы. Но большая часть рисунков — это абстрактные символы, геометрические фигуры, линии и пятна. Черные рисунки выполнены древесным углем, красные — охрой. В пещере присутствует культурный слой, содержащий кусочки угля и охры.