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Сегодня, 10:15

В Уфе приставы заставили должника ликвидировать свалку из 700 машин

ГУФССП России по Республике Башкортостан, Vk
Фото: ГУФССП России по Республике Башкортостан, Vk

В Кировском районе Уфы судебные приставы заставили должника — юридическое лицо — убрать свалку из порядка 700 машин, расположенных незаконно около жилого дома.

«Суд обязал юрлицо, основным видом деятельности которого является организация стоянок для транспортных средств, освободить от автомобилей и будки охранника часть земельного участка, расположенного в Кировском районе вблизи жилого дома. Ранее должник самовольно занял данный участок земли и использовал его в своих целях. В итоге на территории образовалась свалка из порядка 700 неликвидных автомобилей, которая мешает строительству пожарных, подъездных путей, а также инженерных сетей и коммуникаций для расположенного поблизости многоквартирного жилого дома», — пояснили «Башинформу» в службе судебных приставов РБ. — Юридическое лицо привлекли к административной ответственности по ч.1 и 2 ст. 17.15 КоАП РФ, а также наказали рублем в виде взыскания исполнительского сбора».

В итоге решение суда по ликвидации свалки исполнено должником в полном объеме. Самовольно занятый участок земли освобожден для дальнейшего использования по назначению.

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