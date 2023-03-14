В Уфе представят мультимедийную выставку «Герои спецоперации»

В Уфе представят мультимедийную выставку графических новелл «Герои спецоперации». Она будет работать с 18 марта по 9 апреля в парке «Россия — моя история».

Совместный проект корпорации «Синергия» и российского общества «Знание» рассказывает о подвигах участников специальной военной операции. Посетители выставки увидят реальные истории героизма отечественных военнослужащих, проиллюстрированные студентами университета «Синергия». Графические новеллы расскажут о подвигах участников СВО, которые без боя брали Чернобыльскую АЭС, уводили подбитые самолеты от огня противника, спасали десятки мирных жителей и отдавали жизни за защиту Родины.

«Такие проекты, как "Герои спецоперации", помогают привлечь внимание школьников к важному, сформировать образ настоящего героя, воспитать в молодых людях патриотизм и любовь к Родине. Для этого и был запущен сайт героиспецоперации.рф. Сами новеллы мы уже передали во многие российские школы для классных часов и "разговоров о важном"», — рассказал президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

Как рассказали «Башинформу» организаторы проекта, выставка «Герои спецоперации» может стать настоящим уроком истории для современных школьников. Его создатели старались сделать рассказы о подвигах участников СВО более понятными для подрастающего поколения.

«Президент в своем послании Федеральному собранию сказал очень важную вещь: коллективный Запад разворачивает против нас войну в информационном пространстве, пытаясь оболгать все наши достижения. Поэтому так важно говорить правду, говорить о современных подвигах. Эта выставка позволит увидеть истории героев, которые живут среди нас. Молодежь сможет понять, что они — это не вымышленные персонажи, герои мультфильмов или кинолент. Это те, кто живут рядом с нами и совершают подвиги из любви к Родине», — подчеркнул генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

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