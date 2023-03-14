В Башкирии приемных детей в приоритетном порядке зачислят в школы, где учатся их братья или сестры

Депутаты Госсобрания Башкирии рассмотрят в первом чтении проект закона «О внесении изменения в статью 54 Семейного кодекса Республики Башкортостан». В пресс-службе Курултая «Башинформу» сообщили, что действующим законодательством предусмотрено право приоритетного зачисления в школу детей, чьи братья или сестры уже там обучаются. То же самое касается и детских садов. Однако эта норма не распространяется на детей, находящихся под опекой. На практике опекуны, приемные или патронатные родители, которые воспитывают, скажем, двух детей, сталкиваются с проблемами устройства второго ребенка в школу, где учится первый. Законопроектом предлагается внести в закон изменение и наделить данную категорию детей соответствующим правом.

Отмечается, что на законопроект получено положительное заключение правительства Республики Башкортостан.