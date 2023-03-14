Уфимка Гульнара Байгузина прошла слепые прослушивания в телепроекте «Голос»

21-летняя уфимка Гульнара Байгузина прошла слепые прослушивания в одиннадцатом сезоне телепроекта «Голос» и стала участницей шоу. Она исполнила кавер-версию песни «Романс» группы «Пицца» и сама же аккомпанировала себе на гитаре. К нашей землячке повернулись все четырe нaставника.

«Это было "вкусно", это было музыкально, это было свежо, с хорошим настроением. Замечательный тембр, была легкость. Я получила огромное удовольствие!» - прокомментировала ее исполнение Полина Гагарина.

Гульнара пожелала пойти в команду Антона Беляева. Она объяснила свой выбор тем, что хочет поэкспериментировать и давно с удовольствием следит за его творчеством в соцсетях, восхищается его работой и аранжировками.

«Вы не представляете, сколько мне это снилось! Для меня это как сон наяву, потому что я смотрю «Голос» буквально с первого сезона. И каждый раз на протяжении десяти лет, смотря этот проект, взрослея вместе с ним, узнавая что-то новое, для меня сейчас невероятное счастье стоять здесь и видеть перед собой четыре развернутых кресла», - сказала Гульнара Байгузина со сцены.