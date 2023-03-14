Сегодня свой юбилей отмечает заместитель генерального директора по радиовещанию ТРК «Башкортостан», заслуженный работник культуры России, лауреат премии имени Шагита Худайбердина Танзиля Ульмясбаева.

Автора и ведущую целого ряда общественно-политических программ и передач о выдающихся современниках по праву можно назвать одной из основоположниц радио республики, каким сегодня мы его знаем. Накануне знаменательной даты корреспондент ИА «Башинформ» пообщался с Танзилей Абдулловной об отношениях с молодым поколением журналистов и важности следования новым форматам.

Решение связать свою профессиональную судьбу с журналистикой вы приняли целенаправленно?

Об этом я мечтала с самого детства. Уже в 4-5 классах четко понимала, чем хочу заниматься в жизни. Мне очень нравилось писать — о людях, событиях. Поэтому знала, что буду журналистом, более того — известным журналистом. Цель, наверное, для этого возраста не слишком правильная, но максимализма хватало (смеется). После окончания школы поступила в БГУ — наш единственный вуз, где готовили будущих «акул пера». Конечно, в 1980-е профильных специализаций не существовало, но был филологический факультет. Три года отучилась, потом, благодаря удачному повороту судьбы, продолжила образование по линии журналистики в МГУ. За это стоит благодарить моих педагогов, которые дали хорошие рекомендации. Отбор был очень жесткий, из 4-5 групп прошли только я и еще две девушки. Получив заветный диплом, вернулась в родные края…

…где вашу жизнь навсегда изменило радио…

На радиоволнах Башкирии я работаю вот уже 35 лет. Пришла сюда совсем неопытным сотрудником — постигала профессию практически с нуля, всему училась. Наверное, свою роль сыграло то, что коллеги меня тепло приняли. К тому моменту здесь сложилась целая плеяда известных журналистов, которые вещали на русском и башкирском языках по радио и ТВ. Они поддерживали молодых и многому меня научили за короткий срок: кто-то — правильной постановке речи, кто-то — навыкам репортера, кто-то — работе в студии. Мне было комфортно, хотя требования ставились достаточно жесткие — в нашей работе необходимы оперативность и умение быстро перестраиваться. У радио ведь совсем другие законы, в те годы это особенно было заметно.

Наверное, было непросто.

Гоняли меня все, кому не лень! (улыбается). Помню, как некоторые мои вещи не выходили в эфир, хватало браков по записи… Прошла через все. Но при этом мне все говорили: ты обязательно станешь профессионалом, видимо, что-то во мне разглядели. Это отличная школа, благодаря которой я накопила определенный опыт, и сегодня, в век интернета, работать гораздо легче благодаря той закалке. Свои эфиры я очень любила, работала в абсолютно разных жанрах: тут и общественно-политические передачи, и очерки, и зарисовки. Однако в радиостудии чувствую себя комфортнее всего: там ты ведешь доверительный разговор со слушателем, с интересными спикерами, умеющими держать «подачу» в эфире.

Какими выпусками вы больше всего гордитесь?

Ярких гостей ко мне на эфиры приходило очень много, даже сложно кого-то выделить. Но, например, запомнился бывший премьер-министр правительства Башкирии Рафаэль Байдавлетов, с которым у нас даже было негласное условие — он мне интервью дает раз в полгода. Когда я об этом напоминала, он удивлялся — что, так быстро время прошло? (улыбается). Мансур Аюпов приходил — тоже человек-глыба в политике. Очень много депутатов Госсобрания и Госдумы было, и все они легко шли на контакт. Я горжусь тем, что смогла найти нужную «струнку» для раскрытия потаенных сторон их душ.

Сегодня, с активным развитием цифровых технологий, радио удается выдерживать конкуренцию с подкастами и стриминг-сервисами?

Время меняется, и медиа должны меняться вместе с ним. Даже если мы где-то отстанем на день-два, то уже будем неинтересны для аудитории, поэтому всегда нужно идти на волне современных форматов и тенденций. Уже в понедельник необходимо понимать, что может быть актуально в четверг. Все должно быть современным, конкуренции мы не боимся — «здоровое» соперничество на пользу каждому СМИ, мотивирует к развитию. У нас ведь и музыкальные передачи есть, и другие направления, мы многоформатны. Следим и за республиканской, и за федеральной информповесткой. Это трудная, каждодневная работа, но нужно себя мотивировать и подстегивать.

Вы вырастили двоих детей. Можно ли говорить о династии журналистов?

Нет, они выбрали свою дорогу в жизни, и это замечательно. Мы с моим покойным супругом типичные гуманитарии — у нас более творческое мышление, дети же тяготеют к точным наукам. Мой сын окончил УГНТУ, сейчас работает заместителем главы Кировского района Уфы, дочка получила диплом Московского госуниверситета экономики, статистики и информатики, у нее свой бизнес в столице республики. Вообще, ваше поколение очень интересное, в отличие от нас, вы практичны и всюду ищете пользу. Лично меня дети всегда «воспитывают», что-то подсказывают, советуют.

А как складываются взаимоотношения с их ровесниками — молодыми журналистами?

Прекрасно, со многими из них мы дружим. Иногда слышу мнение: мол, проблемная сегодня молодежь. Признаться, до сих пор не понимаю: откуда это берется. Я очень горжусь ребятами, они верны своему делу, талантливы, коммуникабельны, очень оптимистичны в наши непростые времена. Если такие придут нам на смену, за будущее страны можно не переживать.

С высоты прожитых лет, что бы вы сказали себе, начинающей юной журналистке, если бы встретились в прошлом?

Ничего в своей жизни менять я бы не стала, но пожелала бы себе больше уверенности, коммуникабельности и задора. Идти вперед выбранной дорогой, без страха и сомнений. Раньше долгое время я боялась: а вдруг что-то не получится, вдруг что-то не смогу. Сейчас уже нет. Всегда надо стараться пробовать новое, это путь к саморазвитию.

Коллектив «Башинформа» поздравляет Танзилю Абдулловну Ульмясбаеву с днем рождения и желает новых креативных идей, интересных собеседников и познавательных эфиров.