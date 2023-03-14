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Сегодня, 13:20

Коммунальная авария в Уфе оставила без воды многоэтажки, детсад, кафе и торговый павильон

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Из-за очередной коммунальной аварии в Уфе жители нескольких многоквартирных домов остались без холодной воды, сообщили на предприятии «Уфаводоканал».

На этот раз обнаружена утечка из колодца по адресу: ул. Мубарякова, 2/5. Сейчас она ликвидируется, отметили на предприятии.  

В числе объектов, которые временно останутся без холодного водоснабжения - жилые дома на ул. Муксинова, 1, 2/1, 3, 5, 7, 7/1, 9, 11; на ул. Мубарякова, 2/1, 2/5, 4/1, 6/1, 8, 10, 10/1, а также детский сад  № 304 на ул. Мубарякова, 4/3; торговый павильон на С. Перовской, 58 и кафе на ул. Мубарякова, 10/1к3.

Автор:Галина Бахшиева
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