Администрация Уфы утвердила тарифы на льготное питание в школах

В мэрии Уфы утвердили новые тарифы на организацию бесплатного горячего питания в школах. Соответствующий указ подписал глава города Ратмир Мавлиев.

Как стало известно агентству «Башинформ» после изучения документа, стоимость обедов в образовательных организациях для детей-льготников повысилась уже с 1 января 2023 года.

Так, стоимость завтрака для учащихся с 1 по 4 классы теперь составляет 63 рубля 80 копеек, обеда – 71 рубль 82 копейки, полдника - 45 рублей на одного ребенка в день. Для учащихся с 5 по 11 классы установлены следующие тарифы: завтрак 60 рублей, обед - 70 рублей; полдник - 45 рублей.

Также повысилась стоимость бесплатного питания для учеников 5-11 классов, прибывших с Украины, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, не проживающих в пунктах временного размещения. На завтрак для каждого школьника будет выделяться 78 рублей 20 копеек, на обед — 89 рублей 45 копеек в день.

В указе прописано, что в случае перевода на дистанционное обучение сэкономленные деньги нужно использовать на повышение качества или увеличение кратности бесплатного питания учащихся 1-4 классов.