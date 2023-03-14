16 марта жители Башкирии могут присоединиться к прямой линии по вопросам образования

Жители Башкортостана смогут принять участие в прямой линии по вопросам образования. 16 марта ее проведет председатель совета федеральной территории «Сириус», руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Она расскажет о работе с талантливыми детьми, об образовательных возможностях «Сириуса» и о развитии системы образования в стране в целом.

В прямом эфире примут участие представители региональных центров образования, педагоги, директора школ, руководители учреждений дополнительного образования, а также школьники, студенты и их родители.

Задать свои вопросы Елене Шмелевой смогут все желающие. До 15 марта включительно их можно прислать на электронную почту.

Посмотреть прямой эфир можно будет в 12 часов (московское время) на сайте центра «Сириус» и его официальной группе «ВКонтакте».