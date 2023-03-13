В Уфе в жилом доме из-за протекающей крыши в квартире посыпался потолок

В Уфе 13 марта в единую дежурно-диспетчерскую службу поступила информация о том, что в одной из квартир жилого дома № 72 по улице Кольцевой из-за течи кровли произошло падение штукатурки на площади 2 кв. м. О происшествии местные жители рассказали журналистам «Честно говоря».

«Силами обслуживающей организации поврежденный участок потолочного покрытия был укреплён. Работы по дальнейшему восстановлению потолка будут проводиться после устранения течи кровли и просушки», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе управления гражданской защиты Уфы.