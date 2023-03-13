В Уфе из-за таяния снега временно закрыли движение под железнодорожным мостом вдоль реки Шугуровки

В Уфе из-за погодных явлений — таяния снега — ввели временное ограничение движения под железнодорожным мостом вдоль реки Шугуровки на участке от улицы Ушакова до Хетагурова. По данным пресс-службы ГИБДД по РБ, меры приняты до 15 марта.

«Отнеситесь с пониманием к вводимым ограничениям и учитывайте перекрытие движения при планировании поездок в данном направлении. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в республике ожидается плюсовая температура днем и минусовая ночью. В связи с чем в утреннее и вечернее время наблюдается гололёд на дорогах, поэтому соблюдайте скоростной режим и избегайте резких манёвров», — рекомендовали водителям в региональном ведомстве.