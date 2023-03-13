В Башкирии создана рабочая группа по вопросу профилактики буллинга в детских коллективах. Ее возглавила заместитель председателя Госсобрания республики Тамара Тансыккужина. Соответствующее распоряжение подписал спикер регионального парламента Константин Толкачев.

«Состоялось первое установочное совещание, — сообщил Константин Толкачев. — Определен круг участников. Сегодня проблемой буллинга — каждый со своей стороны — занимаются многие: министерство образования и науки, госкомитет по молодежной политике, уполномоченный по правам ребенка, муниципальные управления образования и другие структуры. У каждого свой угол зрения. Общей картины не складывается. Парламентская рабочая группа возьмет на себя координирующую функцию. В первую очередь надо „сверить часы“, собрать мнения, понять, в какой точке мы находимся и какие у нас есть наработки. Отталкиваясь от имеющейся практики, будем двигаться вперед».

Он также добавил, что первое заседание рабочей группы с предметным обсуждением проблемы назначено на 23 марта. Помимо вышеуказанных ведомств в нем примут участие представители агентства по печати и СМИ, Уфимского университета науки и технологий, республиканского совета родителей, республиканского ресурсного центра «Семья», центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, директора школ, представители научных кругов, судейского сообщества.

«Тема травли в детских коллективах не уходит с повестки дня. Время от времени достоянием общественности становятся резонансные, даже шокирующие истории, но это только верхушка айсберга. В целом школы не выносят сор из избы и стараются улаживать конфликты самостоятельно. Поэтому мы имеем слабое представление о реальных масштабах проблемы. Кроме того, соцсети породили новое явление — кибербуллинг. Тут есть свои нюансы: ребенок находится с телефоном постоянно, обидчики продолжают прессинг через соцсети и после учебы. В итоге ребенок нигде не может почувствовать себя в безопасности. Даже дома, с родителями он находится в стрессе, переживает о том, что происходит в чатах. Тут требуются новые подходы. До детей нужно доносить, что чат — это, по сути, общественное пространство. Иллюзии анонимности и безнаказанности быть не должно. Будем над этим работать», — рассказал Константин Толкачев о задачах рабочей группы.