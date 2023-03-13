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Сегодня, 15:42

В Башкирии на двух участках дороги Дюртюли — Ачит ввели ограничение движения до конца 2024 года

предоставлено минтрансом РБ
Фото:предоставлено минтрансом РБ

По данным минтранса РБ, в связи со строительством дороги «Казань — Екатеринбург» на двух участках трассы Дюртюли — Ачит с 13 марта 2023 года до 31 декабря 2024 года закрыли движение для всех видов транспорта. Ограничения введены на участках: Дюртюли — Старобаишево — Новоуртаево между населенными пунктами Киргизки и Таубаш-Бадраково (км 5+150 — км 5+900) и Учпили — Новокангышево — Новобадраково — Баргата около Учпили (км 16+600 — км 17+550).

«Движение будет осуществляться по временным объездным дорогам, согласно приложенным схемам.  На месте установлены предупреждающие дорожные знаки», - пояснили «Башинформу» в ведомстве.

предоставлено минтрансом РБ
Фото:предоставлено минтрансом РБ
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