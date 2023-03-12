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12 Марта , 00:15

В Уфе на четыре месяца перекроют улицу Колгуевскую

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

В башкирской столице с 15 апреля по 31 августа перекроют улицу Колгуевскую на участке от улицы Пугачева до улицы Бакинской. Об этом агентству «Башинформ» стало известно от мэрии Уфы. Меры примут из-за монтажа водовода.

На весь период работ дорога будет открыта для местных жителей и машин экстренных служб. А вот сквозной проезд для всех автомобилей перекроют, так как сеть водоснабжения проходит по оси дорожного полотна. В администрации предупреждают горожан, что на время монтажных работ автомобильное движение на этом участке будет затруднено.

Автор:Ляйсан Закирова
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