В Уфе на четыре месяца перекроют улицу Колгуевскую

В башкирской столице с 15 апреля по 31 августа перекроют улицу Колгуевскую на участке от улицы Пугачева до улицы Бакинской. Об этом агентству «Башинформ» стало известно от мэрии Уфы. Меры примут из-за монтажа водовода.

На весь период работ дорога будет открыта для местных жителей и машин экстренных служб. А вот сквозной проезд для всех автомобилей перекроют, так как сеть водоснабжения проходит по оси дорожного полотна. В администрации предупреждают горожан, что на время монтажных работ автомобильное движение на этом участке будет затруднено.