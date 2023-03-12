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Вчера, 15:33

В Башкирии ушёл из жизни известный конезаводчик и патриот Хасан Идиятуллин

портал «Депутаты»
Фото:портал «Депутаты»

В Башкирии после тяжёлой, продолжительной болезни скончался известный в республике конезаводчик, владелец крестьянско-фермерского хозяйства Хасан Идиятуллин. Депутат Госдумы Римма Утяшева подтвердила печальное известие. В беседе с корреспондентом информагентства «Башинформ» парламентарий отметила, что Хасан Сагитзянович был патриотом Родины и никогда не отступал перед трудностями.

«О Хасане Сагитзяновиче я узнала ещё до общественной работы. Очень люблю лошадей и восхищаюсь этими грациозными и умными животными. И, когда узнала, что в Иглинском районе Хасан Идиятуллин разводит их, гордилась его трудом. Хасан Сагитзянович высокоинтеллектуальный человек, он много читал, знал поэзию, интересовался буквально всем — начиная ветеринарией и заканчивая космосом, организовывал сабантуи, скачки. Хасан Сагитзянович в Иглинском районе создал Аллею Героев братских народов Великой Отечественной войны. Так он выражал свой патриотизм. Такие люди, каким был Хасан Идиятуллин, объединяют общество. Для него было важно, чтобы все национальности были одной семьёй. Не зря говорят — бог забирает лучших. Выражаю от имени совета региональной общественной организации „Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан“ и себя лично соболезнования родным и близким Хасана Сагитзяновича», — сказала Римма Утяшева.

Добавим, проект экофермы «Ранчо на Урале» Хасана Идиятуллина получил первое место в номинации «Лучшая природно-рекреационная территория для проведения туристического события» национальной премии в области событийного туризма XI Russian Event Awards, сообщало информагентства «Башинформ».

Информагентство «Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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