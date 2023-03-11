Житель Башкирии в домашних условиях начал разводить сомов

Житель села Каныкаево Бижбулякского района Артур Васильев начал выращивать сомов в домашних условиях. Мужчина построил помещение, закупил оборудование и мальков, теперь осваивает разведение рыбы.

Как стало известно агентству «Башинформ» от главы администрации Артура Зарипова, предприниматель уже освоил в деталях все производство - от закупки и выращивания сомов, до взятия проб и анализов. Сегодня в его небольшом хозяйстве выращивается боле 1500 особей. В планах сельчанина приобрести еще мальков, теперь уже для выращивания до товарных размеров. В перспективе - расширение производства, реализация рыбы и продукции из нее, организация копчения.