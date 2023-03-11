В Уфе за сутки из-за ям на дорогах произошло 20 ДТП

В Башкирии автолюбители массово жалуются на ямы на дорогах. По информации агентства «Башинформ», полученной от главного госавтоинспектора региона Владимира Севастьянова, только в Уфе выбоины стали причиной 20 аварий, в которых владельцы повредили транспортные средства.

В связи с чем сотрудники дорожного надзора столицы вышли в рейд по обследованию дорожной сети. По выявленным недостаткам ведомства, на балансе которых находятся проезжие части, получили предостережения. В случае, если балансосодержатели не предпримут меры по устранению недостатков, информация будет направлена в прокуратуру.