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Сегодня, 20:30

В Уфе за сутки из-за ям на дорогах произошло 20 ДТП

Олега Яровиков
Фото:Олега Яровиков

В Башкирии автолюбители массово жалуются на ямы на дорогах. По информации агентства «Башинформ», полученной от главного госавтоинспектора региона Владимира Севастьянова, только в Уфе выбоины стали причиной 20 аварий, в которых владельцы повредили транспортные средства.

В связи с чем сотрудники дорожного надзора столицы вышли в рейд по обследованию дорожной сети. По выявленным недостаткам ведомства, на балансе которых находятся проезжие части, получили предостережения. В случае, если балансосодержатели не предпримут меры по устранению недостатков, информация будет направлена в прокуратуру.

Автор:Ляйсан Закирова
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