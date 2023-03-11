В Башкирии из леса к людям вышла енотовидная собака

В Бурзянском районе к жителям заглянул необычный лесной гость. В деревне Галиакберово заметили енотовидную собаку. По информации агентства «Башинформ», она пришла во двор госинспектора природного заповедника «Шульган-Таш» Аниса Дильмухаметова. Хозяин заметил ее, когда она пытался напасть на кур.

Жители района и раньше встречались с этим зверем, иногда замечали его следы. Как говорит директор заповедника, енотовидные собаки активны во время оттепели, чаще всего они приходят к людям в поисках пропитания. Возможно, они и есть те самые животные, которых люди называют чупакаброй.

Енотовидная собака получила свое название благодаря внешнему виду, напоминающему енота. Однако она принадлежит к семейству собачьих и является ближайшим родственником лисицы. Животные имеют своеобразное удлиненное туловище с короткими конечностями. Мех у зверьков густой и длинный, свисающий по бокам. Зима для енотовидной собаки тяжелый период года: пока снега мало, она мышкует, как лиса. Если накопила хороший запас подкожного жира, залегает в спячку. Во время оттепели они просыпаются и в поисках пищи приходят к населенным пунктам. Отметим, что енотовидную собаку в Башкирии расселяли искусственно в промысловых целях.