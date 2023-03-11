Уфимские врачи провели операцию девочке с одной почкой

Врачи детской клинической больницы № 17 Уфы провели уникальную операцию. Особенность этого случая заключается в том, что хирургическое вмешательство проведено ребенку с одной почкой.

Урологами выполнена редчайшая малоинвазивная лапароскопическая пластика лоханочно-мочеточникового сегмента. Операция позволила восстановить ряд естественных процессов в организме ребенка. А на будущее избавила от целого ряда симптомов, которые не только опасны для здоровья, но и могли бы стать причиной многочисленных проблем и ограничений в жизни.

Сообщается, что сейчас юная пациентка идет на поправку. Ее быстрая реабилитация подтверждает профессионализм врачей и их способность реагировать на самые нестандартные вызовы, угрожающие здоровью маленьких пациентов.