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Сегодня, 11:30

Минюст России включил в реестр иноагентов Всемирный фонд природы

Министерство юстиции России 10 марта обновило реестр иностранных агентов. Согласно опубликованной на сайте информации, в новый перечень попал Всемирный фонд природы (WWF). Такое решение объясняется тем, что фонд получал поддержку из иностранных источников, а его представители «пытались оказывать влияние на решения органов власти», «препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов». 

Кроме WWF список минюста по иноагентам пополнили фонд «Свободная Бурятия», экономист Сергей Гуриев, политик, экс-депутат Думы Геннадий Гудков, экс-глава «Яндекс.Новостей» Льв Гершензон, феминистка и блогер Ника Водвуд, а также Д.Е. Губарев.


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