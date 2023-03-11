Башкирия налаживает сотрудничество с ДНР в сфере станкостроения и легкой промышленности

Башкирия будет сотрудничать с ДНР в сфере станкостроения и легкой промышленности. Документ о взаимном сотрудничестве подписали вице-премьер правительства — министр промышленности, энергетики и инноваций Башкортостана Александр Шельдяев и председатель правления госконцерна «Корпорация развития Донбасса» Андрей Шпиленко.

Регионы договорились развивать промышленность и торговлю в области производства стройматериалов, станкостроения и легкой промышленности. Это позволит двум регионам получать необходимые материалы друг у друга — компании объединятся в единые промышленные кластеры, сообщает пресс-служба кабмина РБ.

«Локализация на территории Башкортостана позволяет коллегам из Донецкой народной республики пользоваться всеми теми мерами поддержки, которые существуют сегодня на территории региона, в том числе для участников кластеров. Сегодня уже проработали при создаваемом кластере легкой промышленности пул компаний, которые готовы включиться в производственные цепочки Башкортостана. Это два предприятия из Донецка, которые занимаются пошивом спецодежды с применением башкирских комплектующих. Что касается кластера станкостроения, два завода Донецка ведут переговоры, чтобы войти в цепочку производителей кабельной продукции», — отметил руководитель минпрома Башкирии.

Представитель ДНР Андрей Шпиленко рассказал, что две компании из Донбасса, выпускающие панорамные окна, вошли в кооперацию с крупными предприятиями Башкортостана по производству стекольной продукции.

«Башкортостан — первый регион, который подставил плечо Донецкой республике в создании такого кластерного начала. В рабочем порядке мы определяем кооперационные связи — рынок Донбасса огромен и позволит бизнесу Башкортостана тиражироваться, увеличивать выручку и объемы», — подчеркнул Андрей Шпиленко.

Справка

Корпорация развития территорий Донбасса создана российскими предпринимателями, чтобы оказать поддержку предприятиям региона и обеспечить взаимовыгодное сотрудничество. Сейчас в Донецкой и Луганской народных республиках возрождается тяжелая промышленность, заводы готовятся к крупным заказам из России. По решению президента РФ Владимира Путина продукции ЛДНР разрешен доступ на российский рынок и к госзакупкам.