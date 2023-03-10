В Уфе водителей предупредили о массовых рейдах

На территории Уфы 10 и 11 марта пройдут массовые проверки водителей, направленные на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе столичной госавтоинспекции, особое внимание будет уделено пресечению управления машинами водителями, находящимися в состоянии опьянения, а также тем, кто перевозит детей-пассажиров с нарушением требований законодательства.



«Будьте внимательны и взаимовежливы! Используйте ремни безопасности, соблюдайте установленный боковой интервал и дистанцию, воздержитесь от поездок в состоянии опьянения», - обратились к водителям в ведомстве.