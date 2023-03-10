В рамках «БКД» продолжится ремонт дорог, ведущих к медицинским учреждениям

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году продолжится ремонт участков региональных трасс и городских улиц, ведущих к медицинским учреждениям. Вопрос обсудили на совещании в правительстве РФ.

В этом дорожном сезоне будет обновлено ещё порядка 600 участков, а это тысячи километров городских магистралей и просёлочных маршрутов, отметил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

«В первую очередь обновляем маршруты к больницам, поликлиникам, роддомам и ФАПам. Необходимо, чтобы каждый пациент имел возможность максимально быстро и безопасно до них добраться. В этом году мы отремонтируем более 2,5 тыс. км таких дорог. Важно, что во время ремонта на объектах не только преображается проезжая часть, но и выполняются комплексные работы по обустройству дорог», – отметил замруководителя Росавтодора Игорь Костюченко.