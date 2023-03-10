На трассе в Кармаскалинском районе Башкирии продлили ограничение движения из-за плохой погоды

Из-за неблагоприятных погодных условий - мокрого снега, дождя и метели, продлевается ограничение движения на трассе в Кармаскалинском районе Башкирии. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Ограничение действует до 15 часов 10 марта для большегрузных автомобилей, пассажирских автобусов и маршрутных такси на участке от Таусенгирово до Р-240 автодороги Кармаскалы - Адзитарово - а/д Давлеканово - Толбазы (км 06+999 - км 22+800).

Время ограничения может быть изменено.

Между тем, в Аургазинском районе Башкирии ограничение движения по автодорогам снято. Проезд открыт для всех видов транспорта, добавили в минтрансе.