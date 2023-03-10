Молоко из Банка: в уфимском роддоме №8 заработал Банк грудного молока

«Открытие Банка грудного молока является очередным этапом многолетней деятельности родильного дома по поддержке грудного вскармливания новорождённых, — отметил руководитель больницы. — В 2002 году коллектив роддома первым в республике был удостоен международного звания „Больница, доброжелательная к ребёнку“. Данное звание присваивается лечебным учреждениям, помогающим мамам начать кормление младенца грудным молоком в первые минуты и дни жизни, даже в тех случаях, когда малыш появился на свет путём операции кесарева сечения, и сохранить естественное вскармливание до 1-2 лет жизни ребёнка».

Он также выразил благодарность благотворительному фонду «Благодать», которым был закуплен и поставлен полуавтоматический пастеризатор грудного молока», несколько комплектов молокоотсосов, а также ИП Степанова С. А, который помог безвозмездно передал для Банка грудного молока холодильное оборудование, посудомоечную машину, другие расходные материалы.

По словам Татьяны Саубановой, опыт РДКБ, где такой банк работает с 2017 года, показывает, что использование грудного молока позволяет существенно сократить риски для новорожденных.

«Бывают ситуации, когда малыши проходят лечение в реанимации, тогда их мамы сдают в банк свое молоко для их кормления. Так новорожденный получает полноценное питание и быстрее идет на поправку. Мы заметили, что у таких детей гораздо меньше проблем с кишечником. То есть заготовка маминого молока и кормление им очень здорово сказывается на здоровье ребенка, когда он выхаживается в стационаре», — рассказала замминистра.

Она уточнила, что пока молоко из Банка может использоваться только для собственного малыша, но в дальнейшем излишками молока планируют вскармливать других малышей, которые по тем или иным причинам не могут получить молоко своей матери.