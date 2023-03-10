Молоко из Банка: в уфимском роддоме №8 заработал Банк грудного молока

10 марта в Уфе на базе родильного отделения городской больницы № 8 заработал Банк грудного молока. В мероприятии по случаю его открытия приняли участие депутат Госдумы Римма Утяшева, заместитель министра здравоохранения Башкирит Татьяна Саубанова, главный врач больницы № 8 Алексей Меньшиков и другие приглашенные гости.
По словам Алексея Меньшиков, Банк грудного молока — это совместный проект минздрава республики, кафедры акушерства и гинекологии БГМУ и родильного отделения больницы № 8.
«Открытие Банка грудного молока является очередным этапом многолетней деятельности родильного дома по поддержке грудного вскармливания новорождённых, — отметил руководитель больницы. — В 2002 году коллектив роддома первым в республике был удостоен международного звания „Больница, доброжелательная к ребёнку“. Данное звание присваивается лечебным учреждениям, помогающим мамам начать кормление младенца грудным молоком в первые минуты и дни жизни, даже в тех случаях, когда малыш появился на свет путём операции кесарева сечения, и сохранить естественное вскармливание до 1-2 лет жизни ребёнка».
Он также выразил благодарность благотворительному фонду «Благодать», которым был закуплен и поставлен полуавтоматический пастеризатор грудного молока», несколько комплектов молокоотсосов, а также ИП Степанова С. А, который помог безвозмездно передал для Банка грудного молока холодильное оборудование, посудомоечную машину, другие расходные материалы.
По словам Татьяны Саубановой, опыт РДКБ, где такой банк работает с 2017 года, показывает, что использование грудного молока позволяет существенно сократить риски для новорожденных.
«Бывают ситуации, когда малыши проходят лечение в реанимации, тогда их мамы сдают в банк свое молоко для их кормления. Так новорожденный получает полноценное питание и быстрее идет на поправку. Мы заметили, что у таких детей гораздо меньше проблем с кишечником. То есть заготовка маминого молока и кормление им очень здорово сказывается на здоровье ребенка, когда он выхаживается в стационаре», — рассказала замминистра.
Она уточнила, что пока молоко из Банка может использоваться только для собственного малыша, но в дальнейшем излишками молока планируют вскармливать других малышей, которые по тем или иным причинам не могут получить молоко своей матери.
«Следующим этапом является отработка технологии заготовки и применения донорского грудного молока. На текущий момент министерство занимается этими вопросами на уровне законодательства. Мы запланировали создать целую систему поддержки грудного вскармливания. Так, в ближайшее время Банки грудного молока появятся при Республиканском перинатальном центре, при родильном отделении РКБ им. Куватова и других. Мы будем формировать Центры грудного вскармливания, чтобы каждая мама на уровне родильного дома или женской консультации могла получить консультацию по грудному вскармливанию», — рассказала Татьяна Саубанова.
Для чего нужен Банк грудного молока
Банк грудного молока в акушерском стационаре позволяет каждой родильнице создать свой индивидуальный запас молока. Это такая специальная структура, которая занимается сбором, обработкой и хранением грудного молоко.
В первое время, когда малышу требуется не так много молока, мама может сцедить молоко и отдать его на хранение в банк при родильном доме. Там оно подвергается бактериологическому тестированию, пастеризации, замораживанию, безопасному хранению и последующему использованию по необходимости в течение 3-6 месяцев. В замороженном виде женщина может забрать его домой и использовать дома.
Как хранится грудное молоко
Вопросам безопасности в банке грудного молока уделяется самое пристальное внимание. Современный метод пастеризации молока, с применением специального сертифицированного оборудования, уничтожает все известные патогенные бактерии и вирусы, в том числе микобактерии туберкулеза, ВИЧ, цитомегаловирус, сохраняя при этом его питательную ценность и состав большинства витаминов и микроэлементов. Содержание уникальных «живых» факторов роста, иммуноглобулинов, биологически активных веществ после пастеризации снижается, но даже при этом, они сохраняют свои исключительные полезные свойства для ребёнка и польза такого грудного молока остаётся намного выше, по сравнению с кормлением детскими смесями.
Почему грудное вскармливание полезно не только для ребенка, но и для самой женщины
Согласно оценкам международных экспертов, повсеместный переход к грудному вскармливанию детей первых 2 лет жизни, даёт возможность ежегодно предупреждать 800 000 случаев смерти детей в возрасте до пяти лет и 20 000 случаев смерти матерей от рака молочной железы. Грудное молоко позволяет снизить частоту заболеваний органов дыхания и желудочно-кишечного тракта, а самое главное — обеспечить дальнейшее оптимальное физическое, когнитивное и нервно-психическое развитие. Дети, находящиеся на грудном вскармливании, реже страдают ожирением, диабетом, злокачественным заболеваниям в более позднем возрасте.
Для самой женщины снижает вероятность развития рака молочной железы и яичников, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и увеличить продолжительность жизни.