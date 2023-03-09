В марте родители уфимских школьников будут сдавать ЕГЭ

18 марта в школах №№ 38 и 97 города Уфы пройдет Всероссийская акция «Сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями».

Она направлена на то, чтобы развеять мифы вокруг единого государственного экзамена. Акция снимает много вопросов, связанных с тем, что происходит в пункте проведения экзамена, соблюдаются ли права участников.

Условия, созданные в тренировочных пунктах проведения ЕГЭ, максимально приближены к реальным. Родители смогут пройти всю процедуру экзамена - от регистрации до получения результатов.