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Вчера, 13:51

В Башкирии ушел из жизни главный врач санатория «Юматово» и благотворитель Айдар Алибаев

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В Уфе не стало главного врача санатория «Юматово» и благотворителя Айдара Асватовича Алибаева. Как сообщили родные покойного, полковник в запасе, заслуженный врач Башкирии ушел из жизни 9 марта в возрасте 61 года.

Прощание с Айдаром Алибаевым состоится сегодня в Уфе по адресу: улица Авроры 7, кв. 13. Похороны пройдут 10 марта в селе Терменево Салаватского района.

В разные годы Айдар Алибаев служил в санчасти Уфимского высшего военного авиационного училища лётчиков, в управлении Федеральной службы налоговой полиции РФ по РБ, в управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ по РБ.

В последние годы он трудился главным врачом санатория «Юматово» и занимался благоустройством своего родного села Терменево. Как рассказывал «Башинформ» в проекте «Ярҙам — время добрых дел», братья Айдар и Анвар Алибаевы установили арт-объект — БТР-70 у сельского монумента памяти павшим солдатам Великой Отечественной войны. Также братья огородили местное кладбище и поставили маленький домик. Еще один значимый подарок от Алибаевых в виде мечети получили все верующие мусульмане деревни.

«Ушел из жизни талантливый и энергичный руководитель, надежный товарищ и настоящий патриот своей земли, мой друг… Алибаев Айдар Асватович. Он сделал очень многое для своего родного района, оставил о себе добрую память и будет всегда в наших сердцах. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Айдара Алибаева. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, как и чувство благодарности за его добрые дела», — написал о нем глава Салаватского района Марс Кашапов.

Агентство «Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

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