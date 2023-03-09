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Сегодня, 11:42

В Башкирии ряд курганов наделены охранным статусом

kartarf.ru
Фото:kartarf.ru

Башкультнаследие вывело из списка выявленных и включило в список объектов культурного значения ряд курганов и селище.

Это одиночные курганы Алибаевское-6 (Хайбуллинский район), Канбеково-1 (Миякинский), Канчура-2 и курганный могильник Канчура-3 (Куюргазинский), селище Киреметово-1 (Краснокамский).

Такие объекты, как правило, находятся в «чистом поле», а селища — исчезнувшие поселения древности, и вовсе незаметны глазу. Их можно обнаружить только в ходе раскопок, по находкам в культурном слое.

Внесение в список ОКН защитит археологические объекты от использования — теперь эти участки нельзя распахивать и засевать, на них нельзя строить капитальные объекты.

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