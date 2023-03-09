В Башкирии проходит конкурс «Педагог года дошкольной образовательной организации»

В Башкирии проходит республиканский конкурс «Педагог года дошкольной образовательной организации». 9 марта в рамках конкурса состоялись «Педагогические дебаты» с участием министра образования и науки РБ Айбулата Хажина и членов жюри конкурса.

Десять призеров, набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге по итогам первого и второго туров, поборолись за титул победителя в финале. Дебаты прошли в формате обсуждения актуальных вопросов профессиональной деятельности и перспектив развития системы дошкольного образования Башкортостана. Участники обсудили вопросы трансформации современной системы образования в части техноваций, которые происходят в системе дошкольного образования.

В Год педагога и наставника участники дискуссии также обсудили механизмы сопровождения молодых специалистов, актуальные вопросы профессиональной деятельности, раскрыли свои лидерские качества, представили собственное видение конструктивных решений существующих вопросов в системе дошкольного образования.

Подводя итоги обсуждения, Айбулат Хажин поблагодарил всех конкурсантов, отметив глубину понимания ими сути и проблем современного дошкольного образования, и пожелал всем успехов.

«Конкурс — это всегда ответственность, прежде всего перед самим собой, перед своими воспитанниками, родителями, коллективом, дошкольной организацией, — обратился к конкурсантам министр. — Все присутствующие педагоги–призеры, уже стали победителями, уже стали лучшими в своей профессии. Победитель будет представлять республику на федеральном уровне осенью этого года. Я уверен, что мы своим потенциалом, а у нас один из сильнейших регионов, сможем дать методические наработки на федеральном уровне».