Новости Башкортостана и Уфы
75.9
+0.45
80.14
-0.41
81.46
-0.13
2+ °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 18:03

В Башкирии проходит конкурс «Педагог года дошкольной образовательной организации»

В Башкирии проходит республиканский конкурс «Педагог года дошкольной образовательной организации». 9 марта в рамках конкурса состоялись «Педагогические дебаты» с участием министра образования и науки РБ Айбулата Хажина и членов жюри конкурса.

Десять призеров, набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге по итогам первого и второго туров, поборолись за титул победителя в финале. Дебаты прошли в формате обсуждения актуальных вопросов профессиональной деятельности и перспектив развития системы дошкольного образования Башкортостана. Участники обсудили вопросы трансформации современной системы образования в части техноваций, которые происходят в системе дошкольного образования.

В Год педагога и наставника участники дискуссии также обсудили механизмы сопровождения молодых специалистов, актуальные вопросы профессиональной деятельности, раскрыли свои лидерские качества, представили собственное видение конструктивных решений существующих вопросов в системе дошкольного образования.

Подводя итоги обсуждения, Айбулат Хажин поблагодарил всех конкурсантов, отметив глубину понимания ими сути и проблем современного дошкольного образования, и пожелал всем успехов.

«Конкурс — это всегда ответственность, прежде всего перед самим собой, перед своими воспитанниками, родителями, коллективом, дошкольной организацией, — обратился к конкурсантам министр. — Все присутствующие педагоги–призеры, уже стали победителями, уже стали лучшими в своей профессии. Победитель будет представлять республику на федеральном уровне осенью этого года. Я уверен, что мы своим потенциалом, а у нас один из сильнейших регионов, сможем дать методические наработки на федеральном уровне».

По информации пресс-службы регионального минобразования, по итогам дебатов жюри оценит профессиональное мастерство каждого из финалистов и подведет итоги. Победители конкурса будут названы завтра, 10 марта, на торжественном закрытии республиканского профессионального конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации Республики Башкортостан» в Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика