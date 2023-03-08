Жителей Башкирии приглашают участвовать в весеннем географическом диктанте

Русское географическое общество приглашает всех желающих участвовать в викторине «Весенний географический диктант», посвящённой Международному женскому дню. Викторина, в ходе которой предстоит показать знания о вкладе российских женщин в науку, продлится по 13 марта.

Для участия необходимо перейти по ссылке, заполнить регистрационную форму, указав свои данные, после чего приступить к ответам на вопросы. Участникам предстоит ответить на 30 вопросов в течение 40 минут. Дается только одна попытка. Победители и призёры необычной викторины получат памятные грамоты и сертификаты.

Участников разделят на 6 возрастных групп: 10-12 лет, 13-15, 16-18, 18-35, 35-50 лет и старше 50 лет. После прохождения викторины каждый участник сможет сразу скачать именной сертификат. В течение 7 дней после завершения диктанта, лучшие знатоки в каждой возрастной группе будут награждены грамотами.