Новости Башкортостана и Уфы
75.46
0
80.55
0
82.43
-0.23
0 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 22:37

Жителей Башкирии приглашают участвовать в весеннем географическом диктанте

Виктория Мельникова РГО Экспедиция к Земле Франца-Иосифа
Экспедиция к Земле Франца-ИосифаФото:Виктория Мельникова / РГО

Русское географическое общество приглашает всех желающих участвовать в викторине «Весенний географический диктант», посвящённой Международному женскому дню. Викторина, в ходе которой предстоит показать знания о вкладе российских женщин в науку, продлится  по 13 марта.

Для участия необходимо перейти по ссылке, заполнить регистрационную форму, указав свои данные, после чего приступить к ответам на вопросы. Участникам предстоит ответить на 30 вопросов в течение 40 минут. Дается только одна попытка. Победители и призёры необычной викторины получат памятные грамоты и сертификаты.

Участников разделят на 6 возрастных групп: 10-12 лет, 13-15, 16-18, 18-35, 35-50 лет и старше 50 лет. После прохождения викторины каждый участник сможет сразу скачать именной сертификат. В течение 7 дней после завершения диктанта, лучшие знатоки в каждой возрастной группе будут награждены грамотами.

Автор:Роман Якимчук
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика