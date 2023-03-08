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Вчера, 22:03

В Орджоникидзевском районе Уфы снесут два незаконно установленных павильона

сайт администрации Уфы
Фото:сайт администрации Уфы

В Уфе продолжается снос незаконно установленных нестационарных торговых объектов. В ближайшее время будут приняты меры в отношении павильонов  в Орджоникидзевском районе Уфы - на ул. Кольцевой, 199 (киоск на остановке «Троллейбусное депо-2») и на ул. Ш. Руставели, 39. Павильон по второму адресу в разное время использовался как точка общепита, овощной магазин, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Причина сноса – самовольная установка объектов. Если собственники в течение 10 дней добровольно не снесут их, павильоны демонтируют принудительно.

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