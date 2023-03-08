Семья из Башкирии воспитывает 47 приемных детей

Семья Минизахиды и Владимира Шичиных из деревни Ошмянка Благовещенского района Башкирии Башкирии воспитывает троих родных, одну удочеренную девочку и 47 приемных детей. Об этом в своей регулярной рубрике «#ЖЗЛ_Башкортостан» рассказал Глава региона Радий Хабиров.

Как отметил руководитель республики, чета живет в любви и согласии уже 37 лет. У них есть свой дом с подсобным хозяйством и огородом.

«Сложно представить, как в этой семье все успевают. Воспитывает мальчиков Владимир Иванович. Вместе заготавливают сено, дрова, держат в порядке двор. Все мальчики дома, у папы учатся водить машину, потом без проблем сдают экзамены и получают водительские права. А с девочками ездит мама. Вот такой подход, разделились. В семье — талантливые дети, и Минизахида Закиевна организовала театральный кружок и два танцевальных коллектива — „Звездочка“ и „Солнышко“. Они выступают на конкурсах и фестивалях, ставят спектакли, танцуют», — написал Радий Хабиров.