Жителям Башкирии могут материально помочь при трудоустройстве в другой местности

Депутаты Госсобрания Башкирии одобрили в первом чтении законопроект о материальной помощи жителям республики на переезд для трудоустройства, сообщили информагентству «Башинформ» в пресс-службе парламента.

По словам председателя Госсобрания Башкирии Константина Толкачёва, предлагается расширить круг получателей госуслуги по содействию в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства.

«Раньше такой услугой могли воспользоваться только граждане, признанные безработными. Теперь такую же возможность планируется дать и тем гражданам, которые зарегистрированы в центрах занятости в качестве ищущих работу и готовы переехать для трудоустройства в другую местность — временно на период работы либо на постоянное место жительства», — объяснил Константин Толкачёв.

Реализация закона будет финансироваться за счёт республиканского бюджета в рамках госпрограммы «Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан». Как только закон будет принят, гражданам, указанным в проекте документа, за счёт бюджетных средств будет оплачен проезд к месту работы и обратно, а также выплачены суточные за время следования.

Также гражданам будет оплачена аренда жилья, кроме случаев, когда эти расходы возьмёт на себя работодатель. При переезде в другую местность будет оплачен проезд и провоз багажа к новому месту жительства, выплачены суточные за время следования и единовременное пособие, размер которого устанавливается в зависимости от территории переселения.

Напомним, ранее законопроект поддержал Глава Башкирии Радий Хабиров, а правительство республики дало положительное заключение.