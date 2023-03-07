В России вступили в силу изменения в Правилах противопожарного режима

Вступили в силу изменения в Правилах противопожарного режима в РФ. Они определены соответствующим постановлением Правительства Российской Федерации, принятым 24 октября 2022 года.

Так, для повышения пожарной безопасности населенных пунктов и предотвращения перехода огня с природного ландшафта ширина минерализованных полос, отделяющих строения от леса или торфяника, увеличена до 1,4 метров.

Упрощены требования противопожарной безопасности при сжигании мусора и приготовления пищи на открытом огне на приусадебных участках. В частности, сжигать сухую траву на индивидуальных земельных участках можно будет на расстоянии не менее 15 метров от построек. В два раза можно сократить расстояние, если использовать для этого металлическую емкость. Бочка должна быть снабжена крышкой и не иметь прогаров. Мангалы должны быть расположены от дома на расстоянии, превышающем 5 метров.

Введен категоричный запрет на установку глухих решеток на окнах подвалов и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, и загромождение эвакуационных путей и выходов. Выставочное оборудование и сидячие места для ожидания могут размещаться в помещении, если соблюдены геометрические параметры путей эвакуации. Они рассчитываются исходя из требований безопасности.

Специальные инженерно-технические мероприятия не нужны при использовании хлопушек и бенгальских свечей. Такая пиротехника относится к первому классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий». Регламент проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов будет утверждать организатор такого мероприятия. Сейчас это – в компетенции органа местного самоуправления.

Также Правила противопожарного режима в РФ дополнены требованием об установке автономных дымовых пожарных извещателей в жилье многодетных семей и граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Это дает законные основания требовать от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации реализации региональных госпрограмм по оснащению такими приборами квартир и домов социально незащищенных граждан.